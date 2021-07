Vern-sur-Seiche Le Volume Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Philippe SIDOT Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

Philippe SIDOT Le Volume, 18 novembre 2021 19:00-18 novembre 2021 18:30, Vern-sur-Seiche. 18 novembre – 15 décembre Entrée libre et gratuite http://www.levolume.fr, accueil.volume@vernsurseiche.fr, 02 99 62 96 36 Exposition Philippe Sidot & Charlotte Casin Peintre-sculpteur figuratif-narratif, Philippe Sidot propose des œuvres créatives et colorées en lien avec nos vies d’aujourd’hui. Il nous entraîne dans un univers de mouvements dépeint dans un style original.

Les relations humaines sont pour lui une source inépuisable d’inspiration.

Charlotte Carsin est une artiste plasticienne puisant son inspiration dans le monde végétal, la féminité, la nature et ses mystères… Elle propose un travail d’une grande précision mélangeant différentes techniques.

Si chacun propose une production différente, leurs travaux sont complémentaires au point quelquefois de présenter des œuvres à quatre mains. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ jeudi 18 novembre – 19h00 à 20h30

vendredi 19 novembre – 15h00 à 18h30

samedi 20 novembre – 10h00 à 12h30

samedi 20 novembre – 14h00 à 16h00

mardi 23 novembre – 15h00 à 18h30

mercredi 24 novembre – 10h00 à 12h30

mercredi 24 novembre – 13h30 à 18h30

vendredi 26 novembre – 15h00 à 18h30

samedi 27 novembre – 10h00 à 12h30

samedi 27 novembre – 14h00 à 16h00

mardi 30 novembre – 15h00 à 18h30

mercredi 1er décembre – 10h00 à 12h30

mercredi 1er décembre – 13h30 à 18h30

vendredi 3 décembre – 15h00 à 18h30

samedi 4 décembre – 10h00 à 12h30

samedi 4 décembre – 14h00 à 16h00

mardi 7 décembre – 15h00 à 18h30

mercredi 8 décembre – 10h00 à 12h30

mercredi 8 décembre – 13h30 à 18h30

vendredi 10 décembre – 15h00 à 18h30

samedi 11 décembre – 10h00 à 12h30

samedi 11 décembre – 14h00 à 16h00

mardi 14 décembre – 15h00 à 18h30

mercredi 15 décembre – 10h00 à 12h30

mercredi 15 décembre – 13h30 à 18h30

Détails Heure : 19:00 - 18:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Volume Adresse 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Ville Vern-sur-Seiche Age maximum 99 lieuville Le Volume Vern-sur-Seiche