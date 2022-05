Petite mélopée pour Blanche Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

Petite mélopée pour Blanche Le Volume, 25 février 2015 17:00, Vern-sur-Seiche. Mercredi 25 février 2015, 17h00 Sur place spectacle pour le tout jeune public Blanche dort dans son lit blanc, recouverte de ses oreillers blancs, elle rêve…

Blanche est paisible et calme…

Blanche passe le plus clair de son temps dans ses paysages imaginaires et quand elle se réveille, elle fournit d’immenses efforts pour se bouger, pour se lever, pour marcher. Ses membres engourdis ont besoin d’évasion. Blanche, au fil du temps, trouve la force nécessaire pour vaincre l’oubli et l’immobilité. Elle retrouve le chemin du mouvement, le chemin sur lequel elle peut marcher enfin et avancer !

http://www.bob-theatre.com/bobtheatre/contact.html Le Volume Avenue de la Chalotais, 35770 Vern-sur-Seiche, France 35770 Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine mercredi 25 février 2015 – 17h00 à 17h20

Détails Heure : 17:00 - 17:20

