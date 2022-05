Notre Candide / Compagnie 3ème Acte Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

Notre Candide / Compagnie 3ème Acte Le Volume, 23 novembre 2018 20:30, Vern-sur-Seiche. Vendredi 23 novembre 2018, 20h30 Sur place 11€ / 8€ / 6€ / 5€ – Réservation conseillée – Tout public à partir de 12 ans accueil.volume@vernsurseiche.fr, 0299629636 Théâtre « Que nous reste-t-il de Candide ? ». Par cette adaptation théâtrale, La Compagnie 3ème Acte interroge la résonance du texte avec notre époque, mais aussi les choix de modèles de société auxquels nous sommes confrontés. Ainsi ce sont quatre trentenaires, qui vont faire revivre, à travers le prisme de leurs souvenirs d’adolescence, l’aventure du héros naïf inventé par Voltaire, Candide. Quatre vies et leur histoire en commun, qui surgissent du fond d’une vieille valise, un soir d’aménagement à la campagne… Notre Candide est un va et vient ludique entre deux époques qui se répondent dans leurs questionnements philosophiques. http://www.cie3acte.com/candide.html Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ vendredi 23 novembre 2018 – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Autres Lieu Le Volume Adresse 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Ville Vern-sur-Seiche Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Le Volume Vern-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

Le Volume Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vern-sur-seiche/

Notre Candide / Compagnie 3ème Acte Le Volume 2018-11-23 was last modified: by Notre Candide / Compagnie 3ème Acte Le Volume Le Volume 23 novembre 2018 20:30 LE VOLUME VERN SUR SEICHE vern-sur-seiche

Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine