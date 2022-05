Mr Chat et les Shammies – Les Films du préau Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

Mr Chat et les Shammies – Les Films du préau Le Volume, 29 novembre 2017 16:30, Vern-sur-Seiche. Mercredi 29 novembre 2017, 16h30 Sur place Entrée gratuite – Réservation conseillée 02 99 62 96 36 Projection Les Shammies joue à cache-cache, s’inventent des histoires ou prennent un bain sous l’oeil attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables personnages en patchwork et brins de laine découvrent le monde et grandissent gaiement… Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ mercredi 29 novembre 2017 – 16h30 à 17h10

Détails Heure : 16:30 - 17:10 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Autres Lieu Le Volume Adresse 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Ville Vern-sur-Seiche Age minimum 2 Age maximum 99 lieuville Le Volume Vern-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

Le Volume Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vern-sur-seiche/

Mr Chat et les Shammies – Les Films du préau Le Volume 2017-11-29 was last modified: by Mr Chat et les Shammies – Les Films du préau Le Volume Le Volume 29 novembre 2017 16:30 LE VOLUME VERN SUR SEICHE vern-sur-seiche

Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine