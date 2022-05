L’éloge du blanc Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

L’éloge du blanc Le Volume, 20 octobre 2019 10:30, Vern-sur-Seiche. Dimanche 20 octobre 2019, 10h30, 20h30 Sur place La Bobine / bob théâtre – Dans le cadre du Festival Marmaille 2019 La Bobine nous invite à passer un moment autour des chemins de vie, à travers les âges, à la recherche d’une ambiance feutrée d’un dimanche après-midi. Dans un décor où l’art du textile forme un espace simple, épuré, le corps glisse dans le tissu, moment voluptueux, une sorte de murmure qui nous ramène au temps passé, à son avenir… Dans ce spectacle pensé comme un moment de partage, la danseuse Nina Gohier nous livre des images qui nous amènent à des évocations, à la recherche d’une forme de plénitude et d’accomplissement. Ce spectacle est le premier volet du triptyque Panoramiques, imaginé et écrit par Christelle Hunot, plasticienne du textile et metteure en scène. Au fil de ses créations, elle interroge l’endroit de la représentation et elle imagine des espaces à vivre ensemble dans le respect, l’écoute, les sensations. Prendre le temps, se donner le temps de regarder, de toucher, d’éprouver… Une flânerie de la naissance au plus grand âge. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ dimanche 20 octobre 2019 – 10h30 à 11h30

dimanche 20 octobre 2019 – 20h30 à 21h30

