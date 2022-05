Le manager, les deux crapauds et l’air du temps Compagnie Acta Fabula Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

Le manager, les deux crapauds et l’air du temps Compagnie Acta Fabula Le Volume, 7 octobre 2016 20:30, Vern-sur-Seiche. Vendredi 7 octobre 2016, 20h30 Sur place De 5 à 11€, réservation conseillée 0299629636 La diffusion de ce spectacle bénéficie du dispositif interégional de soutien Spectacle vivant en Bretagne/ Région Pays de Loire Quel serait le comble d’un conseiller Pôle emploi? Être menacé de licenciement s’il ne parvient pas à réintégrer dans le monde du travail ses deux premiers rendez-vous. Elle parle l’argot, lui n’use que de rimes et ils ne trouvent pas de boulot. De la diction à l’éducation, le manager apprend aux deux crapauds à s’exprimer comme tout le monde pour s’adapter à la société. Jouant avec le sens et le son, déliant la langue, Solenn Jarniou use de son talent comique aigu pour rappeler l’importance politique et poétique de la parole dans la construction de soi. L’auteure metteure en scène nantaise avait déjà présenté Plus ou moins, ça dépend, une farce psychiatrique et langagière lors d’une tournée en Loire-Atlantique. Elle récidive, flanquée de son acolyte Loïc Auffret, avec cette fable parlée-chantée qui pointe tout en finesse et cocasserie la normalisation de la pensée. Aide du dispositif Spectacle vivant en Bretagne http://www.spectacle-vivant-bretagne.fr/ Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ vendredi 7 octobre 2016 – 20h30 à 22h00

vendredi 7 octobre 2016 – 20h30 à 22h00

