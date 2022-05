L’après-midi d’un foehn Le Volume, 6 décembre 2019 20:30, Vern-sur-Seiche.

Vendredi 6 décembre 2019, 20h30 Sur place Entrée payante 02 99 62 96 36, accueil.volume@vernsurseiche.fr, http://www.levolume.fr

Compagnie Non Nova – Phia Menard

Dans ce conte chorégraphique et visuel, un marionnettiste utilise l’action revigorante du foehn, un souffle fort, chaud et sec, pour donner vie à de simples sacs plastiques. Sur la scène, le vent fait frisonner de nouvelles vies : rondement, pleinement et follement, des marionnettes en sacs plastiques multicolores apparaissent et forment une peinture chorégraphique inouïe de poésie et de grâce. Elles se nourrissent de l’énergie des courants d’air. Grâce à un dispositif ingénieux, le public se retrouve plus près des artistes et tout cela au son des musiques oniriques de Debussy. Un spectacle rare, parcouru par une féerie de vent, peuplé de nymphes colorées et virevoltantes…

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/

vendredi 6 décembre 2019 – 20h30 à 20h55

Jean-Luc Beaujault