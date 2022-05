La Valse des Petits Carreaux – Compagnie des Trois valoches Le Volume, 11 octobre 2017 10:30, Vern-sur-Seiche.

Théâtre

C’est l’histoire d’une recette de grand-mère, une recette qui se transmet et se chantonne au creux de l’oreille comme un secret. Dans cette cuisine, la marmite fume et bouillonne, les cuillères volent et les petits carreaux dansent.

“La Valse des Petits Carreaux” se joue d’objets détournés, de magie et de théâtre d’ombres pour emmener petits et plus grands au gré d’un livre de recettes aux mets particuliers. Un grain de folie, un soupçon d’imagination et une cuillère d’amour…”

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/

mercredi 11 octobre 2017 – 10h30 à 11h00

mercredi 11 octobre 2017 – 17h00 à 17h30