La saison siffle sa fin Le Volume, 15 mai 2015 20:30, Vern-sur-Seiche.

Vendredi 15 mai 2015, 20h30 Sur place

derniers spectacles de l’année pour la programmation du Volume

Le Siffleur

Spectacle singulier, musical, poétique et humoristique

Le siffleur casse les codes de la musique classique et propose un spectacle virtuose

entre maîtrise du sifflet, humour décalé et conférence burlesque.

http://www.lesiffleur.com/

En criant sans faire trop de Bruit

Forme circassienne: Fil souple, équilibre en dessous de livres, danse de tapis.

Un solo qui parle de la solitude.

Yfan est un adulte et un enfant, fragile et léger. Sa vie est une brindille en équilibre, et sa sincérité touchante. Une création au croisement des disciplines: un spectacle intimement universel …

Duree du spectacle: 45 minutes

Le Volume Avenue de la Chalotais, 35770 Vern-sur-Seiche, France 35770 Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine

