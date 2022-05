La princesse au petit pois / Compagnie Dérivation Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

La princesse au petit pois / Compagnie Dérivation Le Volume, 3 novembre 2018 17:00, Vern-sur-Seiche. Samedi 3 novembre 2018, 17h00 Sur place 11€ / 8€ / 6€ / 5€ – Réservation conseillée – Tout public à partir de 8 ans, attention ce n’est pas QUE pour les enfants ! accueil.volume@vernsurseiche.fr, 0299629636 Théâtre Il était une fois un « prince heureux à l’envers » qui, pour être « le plus à l’endroit possible », voulait épouser une vraie princesse. Mais où trouver une Princesse, et comment être tout à fait sûr qu’elle était vraie? La version impertinente et virevoltante choisie par la Compagnie Dérivation s’amuse allègrement du conte initial où la morale finale est assurée par un minuscule légume. Jouant de la mécanique du vrai et du faux, elle pousse à l’absurde cette histoire de famille, d’amour, et de châteaux. http://www.compagniederivation.be/project/la-princesse-au-petit-pois/ Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ samedi 3 novembre 2018 – 17h00 à 19h30

Détails Heure : 17:00 - 19:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Autres Lieu Le Volume Adresse 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Ville Vern-sur-Seiche Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Le Volume Vern-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

Le Volume Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vern-sur-seiche/

La princesse au petit pois / Compagnie Dérivation Le Volume 2018-11-03 was last modified: by La princesse au petit pois / Compagnie Dérivation Le Volume Le Volume 3 novembre 2018 17:00 LE VOLUME VERN SUR SEICHE vern-sur-seiche

Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine