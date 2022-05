La méthode Urbain Compagnie des décatalogués Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La méthode Urbain Compagnie des décatalogués Le Volume, 17 mars 2017 20:30, Vern-sur-Seiche. Vendredi 17 mars 2017, 20h30 Sur place 11€ / 8€ / 6€ / 5€ – Réservation conseillée – Tout public à partir de 7 ans. Soirée loufoque La méthode Urbain est une formation accélérée en manipulation des masses à l’usage de tous ceux qui ambitionnent de devenir maître du monde. Comprendre comment les puissants d’aujourd’hui en sont arrivés là, apprendre à devenir riche, à contrôler l’opinion publique et à bâtir un monde meilleur à votre image, c’est le défi que Marc-André Urbain, coach certifié, vous propose. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

