La grande soirée Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

La grande soirée Le Volume, 17 septembre 2015 19:00, Vern-sur-Seiche. Jeudi 17 septembre 2015, 19h00 Sur place 19h/ le volume /entrée gratuite/ réservation conseillée/ tout public à partir de 7 ans Durée : 1H30 Spectacle – Théâtre – Chanson L’équipe du Volume vous invite à découvrir les spectacles et expositions de l’année en exclusivité, autour d’un encas !

Un moment de surprise autour de la thématique annuelle : « la folie »

Venez avec votre spécialité culinaire personnelle, et une petite touche de… folie ! Le Volume Avenue de la Chalotais, 35770 Vern-sur-Seiche, France 35770 Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine jeudi 17 septembre 2015 – 19h00 à 20h30

Détails Heure : 19:00 - 20:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Autres Lieu Le Volume Adresse Avenue de la Chalotais, 35770 Vern-sur-Seiche, France Ville Vern-sur-Seiche lieuville Le Volume Vern-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

Le Volume Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vern-sur-seiche/

La grande soirée Le Volume 2015-09-17 was last modified: by La grande soirée Le Volume Le Volume 17 septembre 2015 19:00 LE VOLUME VERN SUR SEICHE vern-sur-seiche

Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine