La famille vient en mangeant Compagnie Mmm Le Volume, 3 mars 2017 20:30, Vern-sur-Seiche. Vendredi 3 mars 2017, 20h30 Sur place 11€ / 8€ / 6€ / 5€ – Réservation conseillée – Tout public à partir de 10 ans. Un point de vue décapant au cœur d’une famille nombreuse où l’on se cuisine à table Il y a dans cette pièce de l’humanité à foison, du naturel à revendre, de l’amour de la vie pour un sujet pas forcément facile : la Famille. On voudrait parfois l’oublier, ou au moins s’en détacher, et bien là, on s’y confronte, avec force et passion. L’extraordinaire Marie-Magdeleine incarne ici tout, et pas seulement les personnages ! Un point de vue décapant au cœur d’une famille nombreuse où l’on se cuisine à table. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36
http://levolume.fr/
vendredi 3 mars 2017 – 20h30 à 22h30

