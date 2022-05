Her Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Her Le Volume, 18 novembre 2016 20:30, Vern-sur-Seiche. Vendredi 18 novembre 2016, 20h30 Sur place Auditorium – Gratuit – Réservation conseillée – Tout public à partir de 16 ans 0299629636 Projection Dans un futur proche à Los Angeles, Theodore Twombly tente de se remettre de sa rupture avec Catherine, qui lui a brisé le coeur. Théodore est un homme complexe et émotif qui pour gagner sa vie, écrit des lettres personnelles sur commande. Solitaire et renfermé sur lui-même, il est intrigué par un nouveau et ingénieux système, une «voix» adaptée à chaque utilisateur. Droits de projection Swank films Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ vendredi 18 novembre 2016 – 20h30 à 23h00

