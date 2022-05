Gros oeuvre Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

Gros oeuvre Le Volume, 8 janvier 2020 19:00, Vern-sur-Seiche. 8 janvier – 12 février 2020 Sur place Entrée libre accueil.volume@vernsurseiche.fr, 02 99 62 96 36 Vincent Ganivet / Installations Il dit de sa pratique qu’elle est “de l’ordre du bricolage”. Comme pour un jeu de Lego géant, Vincent Ganivet assemble et superpose des parpaings, des briques, entre autres objets peu maniables, détournant en virtuose les codes du BTP. C’est que la quadragéaire a longtemps travaillé sur des chantiers : il en garde une obsession pour les matériaux lourds et bruts. Avec cette emcombrante matière première, Vincent Ganivet élève des arches, des courbes et des coupoles qui évoquent, par moments, des squelettes de cathédrales romanes. Lui cite volontiers Antoni Gaudi : l’artiste emprunte à l’architacte catalan la “technique de la chaînette”, ou comment faire tenir debout un arc de béton sans qu’il ne s’écroule. “Systèmes plus que sculptures, mes productions se déploient d’abord à ma propore surprise” énonce-t-il encore. Le spectateur, lui aussi, se laissera aisément surprendre par cette étonnante légèreté qui sourd de ses oeuvres : monumental, son travail n’est pour autant jamais exempt de grâce. Vernissage ouvert à tous le mercredi 8 janvier, 19h. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ mercredi 8 janvier 2020 – 19h00 à 21h00

vendredi 10 janvier 2020 – 15h00 à 18h30

samedi 11 janvier 2020 – 10h30 à 12h30

mardi 14 janvier 2020 – 15h00 à 18h30

mercredi 15 janvier 2020 – 10h00 à 12h30

mercredi 15 janvier 2020 – 13h30 à 18h30

vendredi 17 janvier 2020 – 15h00 à 18h30

samedi 18 janvier 2020 – 10h30 à 12h30

mardi 21 janvier 2020 – 15h00 à 18h30

mercredi 22 janvier 2020 – 10h00 à 12h30

mercredi 22 janvier 2020 – 13h30 à 18h30

vendredi 24 janvier 2020 – 15h00 à 18h30

samedi 25 janvier 2020 – 10h30 à 12h30

mardi 28 janvier 2020 – 15h00 à 18h30

mercredi 29 janvier 2020 – 10h00 à 12h30

mercredi 29 janvier 2020 – 13h30 à 18h30

vendredi 31 janvier 2020 – 15h00 à 18h30

samedi 1er février 2020 – 10h30 à 12h30

mardi 4 février 2020 – 15h00 à 18h30

mercredi 5 février 2020 – 10h00 à 12h30

mercredi 5 février 2020 – 13h30 à 18h30

vendredi 7 février 2020 – 15h00 à 18h30

samedi 8 février 2020 – 10h30 à 12h30

mardi 11 février 2020 – 15h00 à 18h30

mercredi 12 février 2020 – 10h00 à 12h30

mercredi 12 février 2020 – 13h30 à 18h30

Détails Heure : 19:00 - 18:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Autres Lieu Le Volume Adresse 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Ville Vern-sur-Seiche Age maximum 99 lieuville Le Volume Vern-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

Le Volume Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vern-sur-seiche/

Gros oeuvre Le Volume 2020-01-08 was last modified: by Gros oeuvre Le Volume Le Volume 8 janvier 2020 19:00 LE VOLUME VERN SUR SEICHE vern-sur-seiche

Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine