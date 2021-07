Fleur DA & Kuyse Le Volume, 19 octobre 2021 15:00-19 octobre 2021 18:30, Vern-sur-Seiche.

19 – 29 octobre Entrée libre http://www.levolume.fr, 02 99 62 96 36

Dessin

« La différence : tout un ART » a pour objectif de permettre à des artistes en situation de handicap d’exposer leurs œuvres pour leur donner, non pas un rêve, mais le moyen de s’exprimer grâce à leurs talents dans une perspective de mieux « Vivre Ensemble ».

L’univers de Fleur DA est peuplé de créatures imaginaires comme des fées, des naïades ou des sirènes et sa proportion à représenter des personnages féminins de toutes origines nous amène à réfléchir sur la diversité des cultures dans le monde. Ses dessins transmettent des messages sensibilisant les gens à la différence, pour qu’ils deviennent plus tolérants et bienveillants avec les personnes en situation de handicap ou ceux en difficultés.

Kyuse est un passionné du dessin et touche à tout ce qui a trait à l’Art. Le dessin lui permet de s’évader du monde pour fouiller son univers, et pour sortir des sujets qui invitent à voyager dans un univers artistique étrange, rempli de fantaisie poétique, tout en vous proposant de vous l’approprier. L’artiste aime le dessin car cela lui permet de représenter l’univers avec lequel il a grandi en même temps qu’il s’étendait.

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/

mardi 19 octobre – 15h00 à 18h30

mercredi 20 octobre – 10h00 à 12h30

mercredi 20 octobre – 13h30 à 18h30

vendredi 22 octobre – 15h00 à 18h30

samedi 23 octobre – 10h00 à 12h30

samedi 23 octobre – 14h00 à 16h00

mardi 26 octobre – 15h00 à 18h30

mercredi 27 octobre – 10h00 à 12h30

mercredi 27 octobre – 13h30 à 18h30

vendredi 29 octobre – 15h00 à 18h30