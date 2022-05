Evidences inconnues Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Evidences inconnues Le Volume, 19 octobre 2019 20:30, Vern-sur-Seiche. Samedi 19 octobre 2019, 20h30 Sur place entrée payante RODE BOOM On peut définir le “hasard” de tant de façons différentes que toutes ces définitions finissent par se neutraliser pour ne laisser la place qu’à un vide. Dans “Evidences inconnues”, Kurt Demey et Joris Vanvinckenroye tentent de défier le hasard pour saisir au vol la lueur éphémère démontrant son existence. Le public est plongé dans un mélange de genres associant théâtre, musique et mentalisme et où les coïncidences qui s’accumulent deviennent pure magie. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ samedi 19 octobre 2019 – 20h30 à 22h00

