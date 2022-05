Echelle à atteindre – Carlos Bernal- Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Echelle à atteindre – Carlos Bernal- Le Volume, 26 février 2016 19:00, Vern-sur-Seiche. 26 février – 30 mars 2016 Sur place entrée libre exposition art contemporain En complète opposition avec l’ère de la productivité et du rendement, Carlos Bernal s’évertue à réaliser des pièces monumentales, extrêmement précises et infinies.

« Être contemporain serait être en concordance, mais surtout en inadéquation avec le présent efficace, hyper-consommateur, hypocondriaque, pressé, impatient, sûr de soi-même et trop disponible.”

Carlos Bernal est en résidence entre novembre 2015 et février 2016 pour une réalisation sur les vitres de la Rue du Volume. Le Volume Avenue de la Chalotais, 35770 Vern-sur-Seiche, France 35770 Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine vendredi 26 février 2016 – 19h00 à 22h00

