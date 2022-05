Dimanche à la rue / Compagnie Five Foot Fingers Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Dimanche à la rue / Compagnie Five Foot Fingers Le Volume, 29 septembre 2019 16:30, Vern-sur-Seiche. Dimanche 29 septembre 2019, 16h30 Sur place Le Volume – Gratuit – Réservation conseillée – Tout public accueil.volume@vernsurseiche.fr, 0299629636 Spectacle de rue / En éventail Attention, le spectacle est rapatrié en salle/ merci de réserver Le spectacle “En éventail” des Five Foot Fingers, des numéros qui ont du style, des artistes qui ont du coeur, des techniciens mis à nu, un peu de bric et de broc. Un cabaret cirque faussement approximatif avec cinq artistes prêts à prendre tous les risques pour leur public. Un spectacle résolument humain où le carton et le kitch remplacent strass et paillettes. Ils vous embarquent dans une ambiance Broadway-sur-Marne, mêlant l’esthétique des grands cabarets américains, la French Camembert Touch ! Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

