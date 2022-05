Dimanche à la rue Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Dimanche à la rue Le Volume, 4 octobre 2015 15:00, Vern-sur-Seiche. Dimanche 4 octobre 2015, 15h00 Sur place A partir de 15H/ le volume /entrée gratuite/ réservation conseillée/ tout public à partir de 4 ans Spectacle – Art de la rue Le volume vous invite à une après midi ensoleillée autour de deux spectacles Les délicieuses curiosités

Compagnie Mirelaridarine

Entre sort forain culinaire (ouvert entre 15H et 16h)

Les délicieuses curiosités proposent de découvrir une rencontre culinaire entre notre patrimoine et celui d’un autre pays, ici celle du Maroc. Avec leurs structures ambulantes les curiosités recréent l’atmosphère des foires de jadis où se rendaient les badauds autant pour acheter des marchandises destinées à la cuisine que pour s’y divertir.

(présent au collège de Vern-sur-Seiche le vendredi 2 octobre 2015) http://www.mirelaridaine.fr/compagnie/ HOP !

Compagnie Fracasse de 12

Durée 45 min

Un spectacle burlesque, chorégraphié, rythmé et chanté.

Voici un chef rigoureux qui tente de mener son équipe vers la perfection professionnelle,

mais les trois employés municipaux sous ses ordres s’avèrent être tous plus dissipés, délirants

et flâneurs les uns que les autres. http://www.fracassede12.fr/ Le Volume Avenue de la Chalotais, 35770 Vern-sur-Seiche, France 35770 Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine dimanche 4 octobre 2015 – 15h00 à 18h00

