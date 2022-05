De part et d’autre de la rivière brisée Le Volume, 8 novembre 2019 19:00, Vern-sur-Seiche.

8 novembre – 18 décembre 2019 Sur place entrée libre 02 99 62 96 36, accueil.volume@vernsurseiche.fr

Julie C. Fortier / Installation

Depuis ses débuts en vidéo et performance, le travail de Julie C. Fortier enregistre le passage du temps à travers la mise en évidence de processus d’effacement et d’évidement. Depuis 2013, elle a ajouté à son répertoire de travail, une recherche expérimentale avec les odeurs et les arômes qui prennent la forme de parfums, d’installations et de dessins ou encore de performances culinaires et olfactives. La puissance mnésique et affective des odeurs modifie les manières de mettre en jeu la mémoire dans les représentations et les récits qu’elle compose. Cet aspect paradoxal d’une absence pourtant présente, invisible mais intimement pénétrante la captive. “Le serment est la vraie barrière qui empêche les empiètements, en retenant dans leurs limites les hommes et même les éléments.” Empédocle

Mais la rivière s’est brisée et n’assure plus sa fonction de barrière, “le soleil à qui rien n’échappe, témoin par excellence” (1) a été pillé et est devenu aveugle. Quel sera le mot de passe pour générer un nouvel ordre naturel des choses ?

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/

