Bouillants 7 Le Volume, 7 avril 2015 15:00, Vern-sur-Seiche.

7 avril – 16 mai 2015 Sur place

exposition d’art numérique Rennes Métropole

Depuis 2009, Bouillants est un espace citoyen dédié à l’art numérique et aux nouveaux médias. L’association Le Milieu et la société SAGA organisent conjointement un événement annuel soutenu par la Ville de Vern-sur-Seiche, et qui se déploie chaque printemps sur Rennes Métropole, l’Ille-et-Vilaine et la Région Bretagne.

La 7ème édition de Bouillants se déroulera à la laiterie des Bouillants du 4 avril au 31 mai 2015 et aura pour thématique générale “LE GENRE”. Expositions, rencontres, ateliers, workshops, projections, résidences d’artistes et actions culturelles seront proposées en accès libre durant 2 mois. Une installation interactive faisant écho à la thématique annuelle “Le Plaisir” sera présentée au Volume.

Sculpter le corps humain grâce au médium lumière, telle est la volonté de Stéfane Perraud. Suspendues dans l’espace, deux sculptures lumineuses séparées reprennent l’idée de corps masculin et féminin, renvoyant implicitement à des références iconographiques comme les figures d’Adam et Eve. Les participant-e-s sont invité-e-s à entrer en perpétuel mouvement autour de l’œuvre afin d’en saisir la forme et comprendre ainsi que le changement de position permet l’évolution du point de vue

Le Volume Avenue de la Chalotais, 35770 Vern-sur-Seiche, France 35770 Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine

