exposition photographqiue Bien à vous propose de faire se rencontrer deux générations vivant un même territoire mais ne se connaissant pas. Deux générations qu'une vie entière sépare et qui se croisent par la seule volonté d'un artiste. Cet artiste, Richard Louvet, a cherché à découvrir les zones de partage possible entre ces deux groupes. Par l'image et par les mots, il présente au public le dénouement de ce dialogue dans une installation photographique pensée comme l'empreinte d'un portrait transgénérationnelle. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ 28 février 2017 – 15h00 à 18h30

