Aussi loin que la lune “Compagnie Les Becs verseurs” Le Volume, 23 octobre 2016 16:30, Vern-sur-Seiche. Dimanche 23 octobre 2016, 16h30 Sur place De 7 à 9€, réservation conseillée 0299629636 Spectacle Ici, ici, ici et là. Il était une fois les histoires de ceux qui un jour partirent. AUSSI LOIN QUE LA LUNE est un spectacle à cubes, avec pleins d’histoires dedans, celle d’Abdul, de trois escargots, de Magdalena, d’Angèle et des autres. Des histoires de départs, de moments où l’on quitte la maison, du chemin parcouru et du courage qu’il faut. Ça parle d’eux, de nous. AUSSI LOIN QUE LA LUNE est aussi un spectacle de théâtre d’objet pour deux comédiennes, l’une raconte, l’autre manipule. L’une « part », l’autre organise. C’est un théâtre simple, sans artifice où tout se fait à vue Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ dimanche 23 octobre 2016 – 16h30 à 17h20

Heure : 16:30 - 17:20
Age minimum 8
Age maximum 99

