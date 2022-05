Attends je te parle, Compagnie des gens comme tout le monde Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Attends je te parle, Compagnie des gens comme tout le monde Le Volume, 28 avril 2017 20:30, Vern-sur-Seiche. Vendredi 28 avril 2017, 20h30 Sur place Le Volume – 11€ / 8€ / 6€ / 5€ – Réservation conseillée – Tout public à partir de 10 ans. théâtre Projet soutenu par Rennes Métropole Une comédienne et un musicien naviguent dans des tranches de vie et livrent une parole qui se libère. Paroles intimes, paroles données, peu à peu les mots du passé se démêlent pour apaiser le présent. C’est la question de la filiation qui est abordée dans ce récit où la légèreté l’emporte face à la dureté. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/

