Apéro “Résister” Le Volume, 18 septembre 2020 19:00, Vern-sur-Seiche. Vendredi 18 septembre 2020, 19h00 Sur place Entrée gratuite, réservation conseillée accueil.volume@vernsurseiche.fr, http://www.levolume.fr, http://www.facebook.com/levolume.vernsurseiche Apéro rencontre artistique Dans une ambiance conviviale de fin d’un monde, le Volume invite les artistes Fabcaro, Marion Rouxin, Edouard Leys et Alee à partager leurs doutes et leurs espoirs. Se créer un abri, se révolter, tout prendre en dérision, ou mettre en poésie, les artistes ont différentes visions de la thématique de la saison dernière « Résister », tout en écho à cette nouvelle saison 2020-2021 autour de « La bulle ». Affutez vos rêves, astiquez vos utopies, c’est ce soir que tout commence. Une soirée orchestrée par Pierre Bonnaud. Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ vendredi 18 septembre 2020 – 19h00 à 20h30

