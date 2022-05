Anniversaire du Volume Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

Anniversaire du Volume Le Volume, 20 mai 2017 13:30, Vern-sur-Seiche. Samedi 20 mai 2017, 13h30 Sur place Entrée Libre Musique et concerts, danse, théâtre et contes, arts plastiques, expositions Venez fêter les dix ans du Volume dans un esprit détendu, convivial et ouvert. programmation détaillée de l’après-midi Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ samedi 20 mai 2017 – 13h30 à 00h30

Détails Heure : 13:30 - 00:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Autres Lieu Le Volume Adresse 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Ville Vern-sur-Seiche lieuville Le Volume Vern-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

Le Volume Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vern-sur-seiche/

Anniversaire du Volume Le Volume 2017-05-20 was last modified: by Anniversaire du Volume Le Volume Le Volume 20 mai 2017 13:30 LE VOLUME VERN SUR SEICHE vern-sur-seiche

Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine