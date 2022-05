1336, Paroles de Fralibs Le Volume, 22 novembre 2019 20:30, Vern-sur-Seiche.

Vendredi 22 novembre 2019, 20h30 Sur place Entrée payante 02 99 62 96 36, accueil.volume@vernsurseiche.fr, http://www.levolume.fr

Philippe Durand, la Comédie de Saint-Etienne

1336, Paroles de Fralibs raconte ce combat de David et Goliath modernes. Après Paroles de Stéphanois, Philippe Durand prête sa voix à ces hommes et femmes qui, attachés à leur travail et refusant la fatalité, ont fait plier le géant économique. Le comédien donne corps aux rencontres qu’il a faites, aux interviews qu’il a menées auprès des Fralibs dans leur usine, à Gémenos près de Marseille, en gardant leurs paroles intactes. Cette épopée sociale, humaine, retrace les grands faits de cette aventure collective et rend un vibrant hommage au courage et à la pugnacité de ces ouvriers sauvant leur emploi et un savoir-faire artisanal.

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/

vendredi 22 novembre 2019 – 20h30 à 22h00