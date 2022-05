Concert de Noël Espace Culturel Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Concert de Noël Espace Culturel Le Volume, 18 décembre 2019 19:00, Vern-sur-Seiche. Mercredi 18 décembre 2019, 19h00 Sur place Entrée libre 02.99.41.46.77, contact@cri-suet.fr Les ensembles et orchestres du Suet vous donnent rendez-vous pour leur traditionnel concert de Noël Le public pourra découvrir le travail de plusieurs ensembles de l’école : guitares, trompettes et musiques actuelles, ainsi que les chorales adultes et enfants, sans oublier les deux ateliers chorégraphiques, dont un sera accompagné par des violoncelles ! Le programme du concert proposera des airs de Noël, mais aussi quelques surprises qui feront voyager. Espace Culturel Le Volume 3 rue François Rabelais 35770 Vern-sur-Seiche 35770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine mercredi 18 décembre 2019 – 19h00 à 20h30

