La fête ! par Marion Rouxin ehpad Le clos d’orrière vern sur seiche, 15 juin 2018 18:30, Vern-sur-Seiche. Vendredi 15 juin 2018, 18h30 Sur place Entrée libre Spectacle Comment se projette-t-on dans ce moment hors du quotidien, que l’on prépare pendant des heures, des jours, des semaines, des mois… et qui se vit, se dévore en un instant, éphémère, fugace ? Comment envisage-t-on ce moment de partage, d’énergie, d’enthousiasme, où l’on quitte le cadre, les normes habituelles; Où l’on se dépasse, où l’on se détourne de soi-même, où l’on se met en représentation ? Ce moment aussi, soudain, de solitude, de vide intense… ce sentiment d’obligation, de faux-semblants… Et comment parfois, en sortons-nous profondément changé, transformé ? Création de Marion Rouxin avec l’association Jabadao, l’Ehpad, le Clos d’Orrière, le collège Théodore Monod et l’école de musique et de danse du SUET dans le cadre du projet DRAC culture-santé. ehpad Le clos d’orrière vern sur seiche 1 Rue Stéphane Hessel 35770 vern sur seiche 35770 Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine vendredi 15 juin 2018 – 18h30 à 20h30

