Fête de Vermoyal Vermoyal Saint-Pierre-du-Champ, 23 juillet 2023, Saint-Pierre-du-Champ.

Saint-Pierre-du-Champ,Haute-Loire

Ambiance féria pour la fête à Vermoyal !

Repas provençal sur réservation.

Jeux et animations l’après-midi..

2023-07-23 11:30:00 fin : 2023-07-23 . .

Vermoyal

Saint-Pierre-du-Champ 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Feria atmosphere for the Vermoyal party!

Provencal meal on reservation.

Games and entertainment in the afternoon.

Ambiente de feria para la fiesta del Vermoyal

Comida provenzal previa reserva.

Juegos y animación por la tarde.

Feria-Atmosphäre für das Fest in Vermoyal!

Provenzalisches Essen mit Reservierung.

Spiele und Animationen am Nachmittag.

Mise à jour le 2023-07-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay