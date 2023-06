Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

A l'occasion des JNA, le CAUE de La Haute-Loire vous propose une balade commentée en collaboration avec le GAEC des 4 Chênes, sur le sujet :

« Comment les agriculteurs façonnent-ils les paysages ? »

Vendredi 16 juin 2023 à 9h30 au lieu dit Vermoyal commune de St Pierre du Champ

Point de rendez-vous : Aire de pique-nique de Vermoyal

Point GPS : https://goo.gl/maps/BymuvaufggEQagHMA Un casse-croûte de midi (12h30-13h) est prévu pour conclure l’évènement. ➡ Modalités d’inscription :

Par téléphone au 04.71.07.41.76.

• Nombre de personnes limité à 25

Tout public.

