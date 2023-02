VERMEER : LA PLUS GRANDE EXPOSITION EXPOSITIONS SUR GRAND EC ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE, 25 avril 2023, SAVIGNY LE TEMPLE.

VERMEER : LA PLUS GRANDE EXPOSITIONRéalisé par : David Bickerstaff – Durée : 90 minsAu printemps 2023, le Rijksmuseum d’Amsterdam organisera la plus grande exposition sur Vermeer à ce jour. Grâce à des prêts de musées du monde entier, cette rétrospective d’envergure réunira les plus grands chefs- d’œuvre de Vermeer, notamment La Jeune Fille à la perle, Le Géographe, La Laitière, La Ruelle, Femme écrivant une lettre et sa servante, et La Femme à la balance. Ce nouveau film d’Expositions sur Grand Écran offre aux spectateurs une visite privée de l’exposition, en compagnie du directeur du Rijksmuseum et du curateur de la rétrospective. Une chance unique à ne pas rater ! En plus de rassembler les toiles de Vermeer, le Rijksmuseum et le Mauritshuis à La Haye ont mené conjointement des recherches sur l’art de Vermeer, ses choix artistiques et la conception de ses compositions, ainsi que sur le processus créatif derrière ses tableaux. Taco Dibbits, directeur du Rijksmuseum « Nous n’aurions jamais cru possible qu’un si grand nombre de musées acceptent de nous prêter leurs chefs-d’œuvre. Ce sera la dernière exposition d’une telle ampleur… » ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE

ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE SAVIGNY LE TEMPLE 4 Place du Miroir d’Eau Seine-et-Marne

