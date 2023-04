Balade en breton au verger de Locmaria Verjez Lokmaria Plabenneg Plabennec Catégories d’Évènement: Finistère

Plabennec

Balade en breton au verger de Locmaria Verjez Lokmaria Plabenneg, 15 avril 2023, Plabennec. Balade en breton au verger de Locmaria Samedi 15 avril, 14h00 Verjez Lokmaria Plabenneg Entrée libre Verjez Lokmaria Plabenneg Locmaria 29860 Plabennec Plabennec 29860 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T14:00:00+02:00 – 2023-04-15T16:00:00+02:00

2023-04-15T14:00:00+02:00 – 2023-04-15T16:00:00+02:00 Avaloù Plabenneg

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plabennec Autres Lieu Verjez Lokmaria Plabenneg Adresse Locmaria 29860 Plabennec Ville Plabennec Departement Finistère Lieu Ville Verjez Lokmaria Plabenneg Plabennec

Verjez Lokmaria Plabenneg Plabennec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plabennec/

Balade en breton au verger de Locmaria Verjez Lokmaria Plabenneg 2023-04-15 was last modified: by Balade en breton au verger de Locmaria Verjez Lokmaria Plabenneg Verjez Lokmaria Plabenneg 15 avril 2023 Plabennec Verjez Lokmaria Plabenneg Plabennec

Plabennec Finistère