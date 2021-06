Bordeaux Église Saint-Paul-Saint-François-Xavier Bordeaux, Gironde Véritable écrin pour un chef-d’œuvre de l’art baroque, découvrez cet exemple d’architecture jésuite Église Saint-Paul-Saint-François-Xavier Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Véritable écrin pour un chef-d’œuvre de l’art baroque, découvrez cet exemple d’architecture jésuite Église Saint-Paul-Saint-François-Xavier, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bordeaux. Véritable écrin pour un chef-d’œuvre de l’art baroque, découvrez cet exemple d’architecture jésuite

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Paul-Saint-François-Xavier Gratuit. Entrée libre.

Grâce à des visites commentées, découvrez l’église des Dominicains de Bordeaux, la sacristie, le jardin où vous verrez la tour Montaigne ainsi que la cour de la Mairerie. Église Saint-Paul-Saint-François-Xavier 20 rue des Ayres, 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

