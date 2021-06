Verino « FOCUS » Théâtre de Longjumeau, 23 janvier 2022-23 janvier 2022, Longjumeau.

Verino « FOCUS »

Théâtre de Longjumeau, le dimanche 23 janvier 2022 à 15:00

FOCUS : N.m. Du latin focus : foyer, point où plusieurs choses convergent.> En photo : mise au point.> En linguistique cognitive : point sur lequel l’attention se concentre.« Tu me diras ce que t’en penses mais je pense que c’est aussi un bon titre pour un spectacle de stand-up… Focus c’est simple, conscient du monde dans lequel on vit et concentré pour en sortir ce qu’ il y a de meilleur plus marrant. Focus, c’est mon 3e spectacle. » Verino «L’ humoriste emblématique de sa génération» L’ O b s «Du stand up de haut vol» Le Figaro «L’un des humoristes les plus forts de la scène actuelle» GQ

Tarifs: de 25€ à 35€

Après avoir triomphé à Paris et en tournée avec plus de 500 représentations de son précèdent spectacle, Verino revient avec «Focus».

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau Essonne



