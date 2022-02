Vérino / COMPLET L’Entrepôt, 25 mars 2022, Le Haillan.

_REPORT du 26 février 2021 >>> Vos billets restent valables pour ce spectacle_ **VERINO / FOCUS > COMPLET** **De et avec Verino** **Mise en scène : Thibaut Evrard** **Collaboration artistique : Marion Balestriero et Aude Gaillou** FOCUS [fəυkəs] N.m. – Du latin focus : foyer, point où plusieurs choses convergent. En photo : mise au point. En linguistique cognitive : point sur lequel l’attention se concentre. _« Tu me diras ce que t’en penses mais je pense que c’est_ _aussi un bon titre pour un spectacle de stand-up…_ _FOCUS c’est simple, conscient du monde dans lequel on vit et_ _concentré pour en sortir ce qu’il y a de meilleur plus marrant._ _focus, c’est mon 3e spectacle »_. **Verino** _« Un subtil mélange de mimiques hilarantes et de punchlines_ _balancées à une cadence folle. »_ **L’Express** _« Un des humoristes les plus forts de la scène actuelle. »_ **GQ** En partenariat avec JMD PRODUCTIONS **Plein tarif : 30 € / Tarif réduit : 25 €** [**[https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/verino-2/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/verino-2/)**](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/verino-2/)

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan Gironde



