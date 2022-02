Véridique Véronique Caen, 18 mai 2022, Caen.

Véridique Véronique Comédie de Caen 32 rue des Cordes Caen

2022-05-18 20:00:00 – 2022-05-18 Comédie de Caen 32 rue des Cordes

Caen Calvados

Véridique Véronique arrête les faux-semblants, veut en finir avec les illusions dont nos cerveaux sont abreuvés et pollués.

Aussi a-t-elle décidé de descendre dans la rue, d’aller à la rencontre des autres pour un moment de vérité partagée. Car Véridique est un véritable évènement interactif qui vise à produire des œuvres éphémères dans l’espace public.

Le but sera de créer des tableaux vivants improvisés avec un public consentant, amené à utiliser sa propre palette d’histoires et d’émotions, et se surprenant en « spec-acteur ». L’idée d’une « co-struction » de l’être par l’art qui sous-tend ce projet est ambitieuse, risquée, mais Véronique qui a une conception quasi chamanique du travail de l’artiste croit au pouvoir du vrai, au don de soi, à l’échange. Sans public pas de théâtre.

Source : Comédie de Caen

Véridique Véronique arrête les faux-semblants, veut en finir avec les illusions dont nos cerveaux sont abreuvés et pollués.

Aussi a-t-elle décidé de descendre dans la rue,…

accueil@comediecaen.fr +33 2 31 46 27 29 https://www.comediedecaen.com/

Véridique Véronique arrête les faux-semblants, veut en finir avec les illusions dont nos cerveaux sont abreuvés et pollués.

Aussi a-t-elle décidé de descendre dans la rue, d’aller à la rencontre des autres pour un moment de vérité partagée. Car Véridique est un véritable évènement interactif qui vise à produire des œuvres éphémères dans l’espace public.

Le but sera de créer des tableaux vivants improvisés avec un public consentant, amené à utiliser sa propre palette d’histoires et d’émotions, et se surprenant en « spec-acteur ». L’idée d’une « co-struction » de l’être par l’art qui sous-tend ce projet est ambitieuse, risquée, mais Véronique qui a une conception quasi chamanique du travail de l’artiste croit au pouvoir du vrai, au don de soi, à l’échange. Sans public pas de théâtre.

Source : Comédie de Caen

Comédie de Caen 32 rue des Cordes Caen

dernière mise à jour : 2022-01-11 par