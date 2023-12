Animations réalité augmentée – vergt – du 05 au 22 décembre 2023 Vergt, 1 décembre 2023, Vergt.

Vergt,Dordogne

Plongez au coeur de la réalité augmentée

les mardis 5/12/19 décembre de 16h30 à 17h30

les mercredis 6/13/20 décembre de 14h à 17h

les vendredis 8/15/22 décembre de 10h à 12h

les samedis 9/16 décembre de 9h30 à 12h

Atelier – découverte – animations…..

2023-12-05 fin : 2023-12-22 . .

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dive into augmented reality

tuesdays, December 5/12/19, 4:30 pm to 5:30 pm

wednesdays, December 6/13/20, 2pm to 5pm

fridays, December 8/15/22, 10am to 12pm

saturdays, December 9/16, 9:30am to 12pm

Workshop – discovery – animations….

Sumérjase en el corazón de la realidad aumentada

martes 5/12/19 de diciembre, de 16:30 a 17:30

miércoles 6/13/20 de diciembre, de 14.00 a 17.00 horas

viernes 15/22 de diciembre de 10.00 a 12.00 horas

sábados 9/16 de diciembre de 9h30 a 12h00

Taller – descubrimiento – eventos….

Tauchen Sie in das Herz der erweiterten Realität ein

dienstags 5/12/19. Dezember von 16:30 bis 17:30 Uhr

mittwoch, den 6./13./20. Dezember von 14:00 bis 17:00 Uhr

freitags 8./15./22. Dezember von 10:00 bis 12:00 Uhr

samstags 9./16. Dezember von 9.30 bis 12 Uhr

Workshop – Entdeckung – Animationen….

