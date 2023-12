Télèthon dans le Pays Vernois – Vergt – 01 et 02 décembre 2023 Vergt, 1 décembre 2023, Vergt.

Vergt,Dordogne

TELETHON – VERGT 2023

Vendredi 1 décembre

Vente d’objets et crêpes sous la halle

Samedi 2 décembre

circuits dans le pays vernois – Vieilles voitures – Mobylettes – Motos – Randonnée

RDV 8h15 place de la Mairie.

2023-12-01 fin : 2023-12-02 . .

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



TELETHON – VERGT 2023

Friday December 1st

Sale of objects and crêpes under the covered market hall

Saturday December 2nd

circuits in the Vergt area – Old cars – Mopeds – Motorcycles – Hiking

RDV 8h15 place de la Mairie

TELEMARATÓN – VERGT 2023

Viernes 1 de diciembre

Venta de artículos y crepes en el mercado cubierto

Sábado 2 de diciembre

recorridos por la zona de Vergt – Coches antiguos – Ciclomotores – Motos – Senderismo

RDV 8.15h place de la Mairie

TELETHON – VERGT 2023

Freitag, den 1. Dezember

Verkauf von Gegenständen und Crêpes unter der Markthalle

Samstag, 2. Dezember

rundfahrten durch das Pays vernois – Alte Autos – Mopeds – Motorräder – Wanderung

RDV 8h15 place de la Mairie (Rathausplatz)

Mise à jour le 2023-11-28 par OT de Périgueux