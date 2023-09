HALLOWEEN – VERGT – 29.10.2023 Vergt, 29 octobre 2023, Vergt.

Vergt,Dordogne

Dimanche 29 octobre

HALLOWEEN SOUS LA HALLE – VERGT

Venez découvrir les nouveaux Jeux d’Halloween …

Nouveau Labyrinthe

A l’abri en cas de pluie

Renseignements au : 06 27 28 07 09

Organisé par les Vergt’missots en Fête.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sunday, October 29

HALLOWEEN UNDER THE COVERED MARKET – VERGT

Come and discover the new Halloween Games…

New Labyrinth

Shelter in case of rain

Information : 06 27 28 07 09

Organized by Vergt’missots en Fête

Domingo 29 de octubre

HALLOWEEN BAJO EL MERCADO CUBIERTO – VERGT

Ven a descubrir los nuevos juegos de Halloween…

Nuevo Laberinto

A cubierto en caso de lluvia

Información : 06 27 28 07 09

Organizado por Vergt’missots en Fête

Sonntag, 29. Oktober

HALLOWEEN SOUS LA HALLE – VERGT

Kommen Sie und entdecken Sie die neuen Halloween-Spiele …

Neues Labyrinth

Geschützt bei Regen

Auskünfte unter: 06 27 28 07 09

Organisiert von Les Vergt’missots en Fête

