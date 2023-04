Marché nocturne à vergt – soirée basque – 08/08/2023 Place st Jean Vergt Catégories d’Évènement: Dordogne

Vergt

Marché nocturne à vergt – soirée basque – 08/08/2023 Place st Jean, 8 août 2023, Vergt. Marché nocturne gourmand

Soirée basque

restauration sur place,.

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-08 . .

Place st Jean

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Gourmet night market

Basque evening

restoration on the spot, Mercado nocturno gourmet

Noche vasca

el catering en el lugar, Nachtmarkt für Feinschmecker

Baskischer Abend

verpflegung vor Ort, Mise à jour le 2022-11-16 par OT de Périgueux

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Vergt Autres Lieu Place st Jean Adresse Place st Jean Ville Vergt Departement Dordogne Lieu Ville Place st Jean Vergt

Place st Jean Vergt Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vergt/

Marché nocturne à vergt – soirée basque – 08/08/2023 Place st Jean 2023-08-08 was last modified: by Marché nocturne à vergt – soirée basque – 08/08/2023 Place st Jean Place st Jean 8 août 2023 Place st Jean Vergt

Vergt Dordogne