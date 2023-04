Soirée Médiévale – 24.06 – Vergt Vergt Catégories d’évènement: Dordogne

Vergt

Soirée Médiévale – 24.06 – Vergt, 24 juin 2023, Vergt. Soirée Médiévale

Banquet à 18€ Réservation au 06.78.13.78.35

Musique et danses Médiévales

Spectacle de feu Fête foraine.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 23:30:00. . Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Medieval Evening

Banquet at 18? Reservation at 06.78.13.78.35

Medieval music and dances

Fire show Fair Noche Medieval

Banquete a las 18? Reserva al 06.78.13.78.35

Música y bailes medievales

Espectáculo de fuego Parque de atracciones Mittelalterlicher Abend

Bankett um 18? Reservierung unter 06.78.13.78.35

Mittelalterliche Musik und Tänze

Feuershow Jahrmarkt Mise à jour le 2023-03-30 par OT de Périgueux

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Vergt Autres Adresse Ville Vergt Departement Dordogne Lieu Ville Vergt

Vergt Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vergt/

Soirée Médiévale – 24.06 – Vergt 2023-06-24 was last modified: by Soirée Médiévale – 24.06 – Vergt 24 juin 2023 Vergt

Vergt Dordogne