Thé dansant Le Bourg, 1 mai 2023, Vergt-de-Biron.

Thé dansant organisé à Vergt de Biron , venez valser, swinguer avec l’orchestre Veronique Pomies ou simplement passer une après-midi dans une ambiance chaleureuse..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 . .

Le Bourg Salle des fêtes

Vergt-de-Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Tea dance organized in Vergt de Biron, come to waltz, swing with the orchestra Veronique Pomies or simply spend an afternoon in a warm atmosphere.

Baile del té organizado en Vergt de Biron, venga a bailar el vals, el swing con la orquesta Veronique Pomies o simplemente a pasar una tarde en un ambiente cálido.

Tanztee in Vergt de Biron, Walzer, Swing mit dem Orchester Veronique Pomies oder einfach einen Nachmittag in einer warmen Atmosphäre verbringen.

Mise à jour le 2023-04-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides