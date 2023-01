Rapaces des vergers d’Irigny Vergers d’Irigny, 4 mars 2023, Irigny.

Rapaces des vergers d'Irigny Samedi 4 mars, 18h00

Inscription gratuite par mail

Partons à la découverte des rapaces des vergers d’Irigny à la recherche de des buses et des faucons et attendons la tombée de la nuit pour écouter le chant des chouettes.

Vergers d’Irigny irigny Irigny 69540 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez les vergers du plateau irignois à la tombée de la nuit, quand les faucons crécerelles mènent leur dernière chasse, et que les chevêches pointent le bout de leur bec.

Observation, écoute des chants, manipulation … nombreux seront les sens mobilisés au fur et à mesure que le jour cédera sa place à l’obscurité.

Cette balade nocturne est une découverte des rapaces, en particulier nocturnes, et s’inscrit dans la programmation de la 15e édition de la Nuit de la Chouette organisée par la LPO (ligue de protection des oiseaux).

Participation à partir de 10 ans et maximum pour 15 personnes, uniquement sur inscription. Chaussures de marche, veste et lampes torches recommandées, n’hésitez pas à prendre vos jumelles et votre appareil photo.



