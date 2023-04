Rendez-vous au verger de Champignelles Vergers de Champignelles Le Charme Catégories d’évènement: Le Charme

Rendez-vous au verger de Champignelles Vergers de Champignelles, 4 juin 2023, Le Charme. Rendez-vous au verger de Champignelles Dimanche 4 juin, 12h00 Vergers de Champignelles Entrée libre Au cœur du village, visitez ce verger de 7 000 m2 : les membres de l’association VAL ainsi que les habitants seront là pour vous accueillir. Ce sera l’occasion de connaitre ce lieu et sa zone humide, essentielle pour la faune et la flore, mais également de participer à des ateliers, notamment pour identifier des « bruits au jardin ». Enfin, découvrez l’exposition d’épouvantails et les activités à venir… Vergers de Champignelles Centre bourg, Champignelles Le Charme 45230 Loiret Centre-Val de Loire 06 75 36 24 17 https://valasso.wordpress.com Ce verger de 7 000 m2 se situe au cœur du village. Au sein de ce verger se trouve un jardin communautaire géré par les habitants avec l’association VAL/vergers d’abondance locale. Entre la mairie et la bibliothèque de Champignelles, voie d’accès au verger non accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour celles-ci, accès route de Champcevrais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

