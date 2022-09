Fête de la Science au verger René Nozeran Verger René Nozeran Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Fête de la Science au verger René Nozeran Verger René Nozeran, 9 octobre 2022, Bures-sur-Yvette. Fête de la Science au verger René Nozeran Dimanche 9 octobre, 13h30 Verger René Nozeran Visite d’un verger naturel Verger René Nozeran Rue du doyen André Guinier Bures-sur-Yvette 91400 Essonne Île-de-France L’association Bures-Orsay Nature vous propose une visite du verger

conservatoire René Nozeran : porte-greffes, variétés de pommiers, principes d’entretien du verger René Nozeran.

Verger situé face au bâtiment 360

