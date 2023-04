Visite découverte du verger-rucher pédagogique Verger pédagogique Pontoise Catégories d’Évènement: Pontoise

Visite découverte du verger-rucher pédagogique Verger pédagogique, 3 juin 2023, Pontoise. Visite découverte du verger-rucher pédagogique 3 et 4 juin Verger pédagogique Cette ancienne friche de 3 500 m² a été acquise par la Ville il y a quelques années pour être transformée en un verger et un rucher. Des pommiers ont été plantés et des ruches installées.

Vous y recevrez des explications sur les abeilles par Valérie Guillard et Françoise et Richard Bessière, apiculteurs du R2V, membres de l’association des Amis des Abeilles du Val d’Oise. Verger pédagogique 59 quai Eugène-Turpin 95300 Pontoise Pontoise 95300 Le Chou Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://www.abeilles95.fr/ »}] Un jardin en bords d’Oise. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©DR

