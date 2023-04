Expositions dans le verger-rucher pédagogique Verger pédagogique Pontoise Catégories d’Évènement: Pontoise

Val-d'Oise

Expositions dans le verger-rucher pédagogique Verger pédagogique, 3 juin 2023, Pontoise. Expositions dans le verger-rucher pédagogique 3 et 4 juin Verger pédagogique Découvrez les œuvres d’une dizaine d’artistes de la Région : Elisabeth Beauchamp dessinatrice,

Joelle Come et Nicolas Blin plasticiens,

Anne-Christine Germain et Estelle Dié miniaturistes,

Karine Petit calligraphe et sculptrice,

Shâm Petit cerfs-volants et toupies,

Françoise Saghaar et Isabelle Lhomel céramistes,

John Mc Iver tourneur sur bois,

Nathalie Spinat peintre,

Sylvie Traverse mosaïste Verger pédagogique 59 quai Eugène-Turpin 95300 Pontoise Pontoise 95300 Le Chou Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « http://www.nicolasblin.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/lesateliersdesham/ »}, {« link »: « http://john.mciver.free.fr/ »}, {« link »: « http://mosaiqueduvexin.over-blog.com/ »}] Un jardin en bords d’Oise. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©Sylvie Traverse

Détails Catégories d’Évènement: Pontoise, Val-d'Oise Autres Lieu Verger pédagogique Adresse 59 quai Eugène-Turpin 95300 Pontoise Ville Pontoise Departement Val-d'Oise Lieu Ville Verger pédagogique Pontoise

Verger pédagogique Pontoise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontoise/

Expositions dans le verger-rucher pédagogique Verger pédagogique 2023-06-03 was last modified: by Expositions dans le verger-rucher pédagogique Verger pédagogique Verger pédagogique 3 juin 2023 Pontoise Verger pédagogique Pontoise

Pontoise Val-d'Oise