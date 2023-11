Atelier « Taille arbres fruitiers » sur le verger partagé. Verger partagé Roncherolles-sur-le-Vivier Catégories d’Évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier

Seine-Maritime Atelier « Taille arbres fruitiers » sur le verger partagé. Verger partagé Roncherolles-sur-le-Vivier, 15 novembre 2023, Roncherolles-sur-le-Vivier. Atelier « Taille arbres fruitiers » sur le verger partagé. Mercredi 15 novembre, 10h00 Verger partagé Gratuit et ouvert à tous Cet atelier est animé par l’Association Pomologique de Haute-Normandie et labellisé « Mon P’tit Atelier de la COP21 » de la Métropole Rouen Normandie. Verger partagé Chemin des pépinières 76160 Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « robert.lafite@mairie-roncherollesvivier.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T10:00:00+01:00 – 2023-11-15T11:00:00+01:00

2023-11-15T10:00:00+01:00 – 2023-11-15T11:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier, Seine-Maritime Autres Lieu Verger partagé Adresse Chemin des pépinières 76160 Roncherolles-sur-le-Vivier Ville Roncherolles-sur-le-Vivier Departement Seine-Maritime Lieu Ville Verger partagé Roncherolles-sur-le-Vivier latitude longitude 49.466825;1.181063

Verger partagé Roncherolles-sur-le-Vivier Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roncherolles-sur-le-vivier/